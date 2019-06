Militær griber til magt for at opløse demonstration i Sudan

En meldes dræbt og flere såret, efter at militæret i Sudan skal have skudt mod demonstranter i hovedstaden.

Eksplosioner og skud er blevet hørt i Sudans hovedstad tidligt mandag morgen dansk tid.

Det sker i forbindelse med, at militæret med magt har forsøgt at opløse en demonstration foran forsvarsministeriet i Khartoum.

Det oplyser protestbevægelsen og flere vidner til lokale tv-stationer, skriver nyhedsbureauet AP.

Mindst en person skal være blevet dræbt, og flere skal være blevet kritisk såret.

Det oplyser en lægekomité, som er knyttet til protestbevægelsen i landet, i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Demonstranterne, som demonstrerer foran militærets hovedkvarter oplever en massakre i et forræderisk forsøg på at opløse demonstrationen, lyder det fra en af de primære organisationer bag demonstrationerne.

Tv-billeder fra stedet viser, at flere af de telte, som demonstranterne har holdt til i, står i flammer.

Militæret valgte 11. april at afsætte Sudans mangeårige præsident, Omar al-Bashir. Det skete efter massive folkelige protester.

Siden da har en paraplyorganisation for protestbevægelserne forhandlet med det midlertidige militærråd, der har sat sig på magten i landet, om en overgang til et folkeligt styre.

Men forhandlingerne med militærrådets ledere er gået i hårdknude.

I protest over det manglende gennembrud i forhandlingerne er protesterne med tusindvis af demonstranter fortsat de seneste mange uger.

Protestbevægelserne kræver en "begrænset militær repræsentation" i et uafhængigt råd, der skal lede landet mod et folkeligt styre inden for de næste tre år.

Militæret har flere gange slået hårdt ned mod demonstranterne i landet. Ifølge organisationen Human Rights Watch mistede 100 demonstranter livet i de måneder, hvor demonstrationerne var på deres højeste.