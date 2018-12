Migrantbarn havde influenza inden sin død i USA's varetægt

En otteårig migrantdreng, der juleaftensdag døde i de amerikanske myndigheders varetægt, havde influenza. Det fremgår af en obduktion.

Retsmedicinere i den amerikanske delstat New Mexico oplyser, at man nu vil foretage flere undersøgelser af den guatemalanske dreng. Det skal ske for at fastlægge dødsårsagen.

De amerikanske myndigheder har oplyst, at drengen døde på et hospital i New Mexico. Inden havde drengen hostet, kastet op og havde feber.

Den otteårige drengs far var angiveligt blevet fortalt, at han sammen med sin søn ville blive tilladt adgang til USA. Derfor tog de turen mod nord.

Drengens mor fortæller, at hun talte med sin søn, dagen før han døde.

- Han var ikke syg undervejs, og han var ikke syg, da han var her, siger den guatemalanske mor med tolkehjælp fra sin steddatter.

Drengen var det andet migrantbarn, der døde i de amerikanske grænsemyndigheders varetægt på kort tid.

8. december døde en syvårig pige - også fra Guatemala - i amerikansk varetægt. Liget af pigen blev juleaftensdag sendt tilbage til den landsby i Guatemala, hvorfra hun stammede.

Begge dødsfald bliver undersøgt af myndighederne.

Demokratiske medlemmer af Kongressen og advokater for indvandrere har tidligere skarpt kritiseret grænsepolitiets håndtering af pigens dødsfald.

Præsident Donald Trump har svoret, at han vil stoppe den illegale indvandring ved at bygge en mur til Mexico. Han har omtalt de latinamerikanske migranter som voldsmænd og voldtægtsforbrydere.

Illegal indvandring og Trumps ønske om en mur er også årsagen til, at dele af statsapparatet i USA måtte lukke kort før jul.

Den amerikanske Kongres kan nemlig ikke nå til enighed om et budget for 2019. Trump har nægtet at give sig på et krav om, at næste års budget skal indeholde finansiering af grænsemuren.

Trump har krævet fem milliarder dollar til byggeriet. Repræsentanternes Hus og Senatet har dog ikke kunnet blive enige om at finde pengene.