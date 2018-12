Migrant- og flygtningekvinder gruppevoldtages i Libyen

FN's flygtningeorgan, UNHCR, siger i en ny rapport om flygtninge og migranter, som har rejst gennem Libyen, at "et overvældende antal af kvinderne og af de ældre piger bliver gruppevoldtaget af menneskesmuglere eller bliver taget væk og misbrugt".

- På deres vej gennem Libyen mod EU bliver de udsat for ubeskrivelige rædsler i det overvejende lovløse land, hedder det i UNHCRs rapport, som er baseret på over 1300 førstehåndsberetninger.

Rapporten beskriver vold, overgreb og misbrug mod migranter og flygtninge begået af både embedsmænd og andre statsligt ansatte, af bevæbnede grupper, menneskesmuglere og kriminelle.

Der omtales drab, tortur, vilkårlige fængslinger, gruppevoldtægter, slaveri, tvangsarbejde og forskellige former for afpresning.

- Et overvældende stort flertal af kvinder og ældre teenagepiger siger i deres interviews, at de er blevet gruppevoldtaget af smuglere eller menneskesmuglere, eller at de har set andre blive ført væk for at blive misbrugt, hedder det i rapporten.

FN-talskvinde Ravina Shamdasani bekræfter, at der er tale om seksuelt misbrug.

Rapporten er blevet offentliggjort på et tidspunkt, hvor EU's ledere overvejer at forstærke Europas ydre grænser for at hindre et stort antal migranter fra at komme ind,

Tusindvis af migranter, som er blevet fanget i forsøg på at krydse Middelhavet fra Libyen, er blevet sendt tilbage det nordafrikanske land og er blevet indespærret i detentionscentre - ofte under frygtelige forhold.

- Libyens håndtering af migration må ændres, og menneskerettighederne må sikres som det centrale i de fremtidige planer, siger rapporten.