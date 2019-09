Microsoft frygter misbrug af ansigtsgenkendelse

Microsoft har afvist ønsker fra regeringer, der ønsker at få software til ansigtsgenkendelse.

It-selskabet frygter, at det vil blive misbrugt, og man vil aldrig sælge teknologien, hvis den indgår i overvågning.

Det siger Brad Smith, der har titel af præsident og juridisk topchef i det amerikanske selskab, i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

- Vi vil ikke sælge tjenester med ansigtsgenkendelse noget sted i verden, hvor formålet er overvågning, siger han.

Microsoft har opfordret til stærkere regler for teknologien bag ansigtsgenkendelse.

Ansigtsgenkendelse bruges i Kina til at følge og udspionere etniske minoriteter. Det har i særlig grad været brugt mod de muslimske uighurer.

Men teknologien bruges også af myndighederne på en lang række andre områder til at styre borgernes adfærd.

Smith går ikke så langt, at han vil have forbud mod teknologien. Microsoft mener selv, at dets teknologi holder sig inden for nogle rimelige rammer.

Men regeringer bør handle hurtigere for at opstille regler for brugen af ansigtsgenkendelse, mener han.