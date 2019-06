Forsanger Mick Jagger virkede sund og energisk, da Rolling Stones natten til lørdag dansk tid indledte deres turné i Nordamerika med en koncert i Chicago.

Jagger både løb og hoppede på scenen, beretter nyhedsbureauet AP fra Soldiers Field, hvor koncerten fandt sted.

Læger forbød i slutningen af marts den 75-årige Jagger at optræde på grund af et hjerteproblem. Forbuddet betød, at det britiske rockband måtte udsætte deres "No Filter"-turné.

Siden har Jagger fået indopereret en hjerteklap, og nu er han tilsyneladende i fuld vigør igen.

Rolling Stones indledte med nummeret "Street Fighting Man" efterfulgt af "Let's Spend the Night Together".

- Det er stort at være tilbage på Soldier Field - for ottende gang, lød det fra Jagger.

Derefter fulgte "Tumbling Dice" som det tredje nummer.

Efter planen skal Rolling Stones optræde på Soldier Field igen på tirsdag.