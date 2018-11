Michelle Obamas selvbiografi sælger en million om ugen

Den tidligere amerikanske førstedame Michelle Obama er en populær dame - i hvert fald at dømme ud fra, hvor mange bøger hun sælger.

Hendes selvbiografi, "Becoming", der på dansk har fået titlen "Min Historie", har på to uger solgt over to millioner eksemplarer i USA og Canada.

Det høje salgstal dækker både over trykte bøger, e-bøger og lydbøger, meddeler hendes amerikanske forlag, Crown Publishing, ifølge nyhedsbureauet AP.

Dermed overgår interessen for Michelle Obamas bog den købelyst, amerikanerne udviste for tidligere førstedame og eks-præsidentkandidat Hillary Clintons selvbiografi.

Clintons bog, "Living History" fra 2003, solgte en million eksemplarer i løbet af en måned.

Tidligere præsident George W. Bushs selvbiografi, "Decision Points", var flere uger om at nå de to millioner solgte eksemplarer på det nordamerikanske marked.

Og endelig var der tidligere præsident Bill Clintons "My Life", som hurtigt havde solgt en million eksemplarer, men var meget længere tid om at nå op på to millioner.

Michelle Obamas selvbiografi udkom i en lang række lande over det meste af verden den 13. november. Den er indtil videre trykt i 3,4 millioner eksemplarer.

Bogen har ligget øverst på de amerikanske bestsellerlister, siden den udkom den 13. november.

I den kommende uge besøger Michelle Obama flere hovedstæder i Europa for at promovere sin bog. Første stop er i London på mandag, og senere på ugen taler hun i Paris og Berlin.

Den tidligere førstedame nyder fortsat stor popularitet i USA. I "Min Historie" skriver hun, at mange mennesker har spurgt hende, om hun vil udfordre Donald Trump ved præsidentvalget i 2020.

- Eftersom folk ofte spørger om det, vil jeg sige det her direkte: Jeg har ingen intentioner om at stille op som præsidentkandidat, aldrig nogensinde. Jeg har aldrig været vild med politik, og mine oplevelser i de sidste ti år har ikke ændret meget på det, skriver hun.