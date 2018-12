Mexicos nye præsident varsler radikale forandringer

Andrés Manuel López Obrador, som i daglig tale går under initialerne "Amlo", er lørdag taget i ed som præsident i Mexico.

Obrador vandt en jordskredssejr ved valget i juli. Han bliver den første venstreorienterede præsident, Mexico har haft i over 70 år.

Han lover gennemgribende forandringer i et land, der kæmper med alvorlig narkokriminalitet, en tårnhøj drabsrate, stor fattigdom og udbredt korruption.

Og i sin tiltrædelsestale lørdag lover han også, at hans regering vil tilbagerulle det, han betegner som en katastrofal arv efter årtier med "neoliberale" regeringer.

- Fra i dag er forandringen i gang på ordentlig og fredelig vis men samtidig radikal, for vi vil gøre en ende på den korruption og straffrihed, der forhindrer Mexicos genfødsel, siger Obrador ved indsættelsen i parlamentet.

I sin tale forsøger han desuden at berolige erhvervslivet. Her har der været udbredt bekymring for den venstreorienterede præsidents politik.

Blandt andet forårsagede det nervøsitet, da et planlagt byggeri af en ny lufthavn til omkring 90 milliarder kroner pludselig blev droppet.

Obrador lover, at investeringer i Mexico vil være sikre, og at han vil respektere nationalbankens uafhængighed.

Han lover samtidig, at han ikke vil lade skatterne stige eller forøge statsgælden. I stedet skal pengene komme ind ved at stoppe den læk, der gør, at pengene fosser fra statskassen og ud i "korruptionens kloakker", siger "Amlo".

Som sin umiddelbare forgænger på posten, Enrique Peña Nieto, siger den nye præsident, at sikkerheden er hans højeste prioritet.

Sidste år blev der registreret over 25.000 drab i Mexico. Det gjorde 2017 til det hidtil blodigste år, Mexico har oplevet.

Alene i månederne fra juli til oktober i år er der sket mindst 10.000 drab.