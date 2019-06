Mexico vil dæmme op for illegal indvandring

Mexico siger, at det vil forstærke landets sydlige grænse for at få dæmmet op for illegal indvandring. Den mexicanske indenrigsminister, Olga Sanchez, siger ifølge Reuters, at Mexico ønsker en indvandring som er overskuelig og sikker.

Mexicanske soldater og politistyrker standsede tidligere onsdag hundredvis af migranter ved Mexicos grænse til Guatemala.

Ifølge det nationale migrationsinstitut, INM, blev omkring 420 migranter stoppet ved den sydlige by Metapa de Dominguez, hvorfra de blev bragt til et center.

Karavanen bestod ifølge politiet egentligt af 1200 mennesker, men mange af dem skal være flygtet fra myndighederne.

Episoden skete på tidspunkt, mens mexicanske diplomater under ledelse af landets udenrigsminister, Marcelo Ebrard, forhandler med USA om toldsatser.

USA's præsident, Donald Trump, siger, at der har været fremgang i forhandlingerne, men at han kræver mere.

Trump har truet med at pålægge ekstra told på fem procent på alle varer fra Mexico fra 10. juni, hvis landet ikke hjælper til med at få stoppet indvandringen over grænsen. Den told vil stige gradvist, indtil problemet er løst, siger Trump.

Pålægger USA øget told på mexicanske varer mandag, vil amerikanerne både være i handelsstrid med Kina og Mexico. Begge lande er blandt USA's tre største handelspartnere.

Økonomer i Mexico frygter, at en eventuel told vil være så alvorlig for landets økonomi, at det kan ende i recession.