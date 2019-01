Mexico sætter ny dyster drabsrekord i 2018

33.341.

Så mange drab blev der begået sidste år i Mexico, hvilket sætter en ny dyster rekord i landet.

Den seneste rekord var i 2017, hvor der blev registreret 28.866 drab, skriver nyhedsbureauet AFP, der henviser til officielle statistikker.

Flere end 200.000 personer er blevet dræbt i Mexico, siden regeringen besluttede, at landets hær skulle bekæmpe handel med narkotika i landet i 2006.

Den venstreorienterede præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, som overtog magten i december, lovede, at han ville arbejde for at sætte en stopper for den grusomme vold.

Lopez Obrador har blandt andet varslet, at han ville oprette en nationalgarde, som skal have det civile militærs opgaver under militærets kontrol.

Men kritiske stemmer i debatten frygter, at en yderligere intensivering af militærets rolle risikerer at gøre situationen værre.

Præsidenten har forsøgt at dæmpe kritikken ved at love en civil ledelse af den nye nationalgarde, men modstandere siger, at det kun vil løse en lille del af problemet.

Skal der oprettes en nationalgarde, kræver det desuden, at der kommer en grundlovsændring.