Mexicanske myndigheder lukker migrantlejr i grænseby

Myndighederne i den mexicanske grænseby Tijuana har lukket en lejr, der indtil nu har givet 6000 migranter midlertidigt tag over hovedet.

Det oplyses i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet AP.

Migranterne er en del af den omdiskuterede migrantkaravane, hvis mål er at nå USA, hvor de vil søge asyl. De vil blive flyttet fra det nuværende sted, en sportshal, til en koncertarena, der ligger meget længere væk fra grænsen til USA.

I en pressemeddelelse begrunder myndighederne forflyttelsen med, at de sanitære forhold på stedet er "dårlige".

Tidligere på ugen udtrykte eksperter og organisationer stor bekymring over forholdene i sportshallen, der har kapacitet til blot 3000 mennesker.

Sportshallen blev for nylig oversvømmet, og det har efterladt rummene, migranterne bor i, uhumske og fyldt med vand og mudder.

Stedet er plaget er skadedyr, og flere af migranterne har fået problemer med luftvejsinfektioner og lus efter at have boet der.

I sidste uge erklærede borgmesteren i Tijuana humanitær krise og bad FN om hjælp til at håndtere de tusindvis af migranter.

Byen har ikke plads eller penge til at tage sig af de mange migranter, lød det fra borgmesteren.

Mexicos føderale regering har ikke ydet meget hjælp til grænsebyen, og borgmester Juan Manuel Gastelum vil ikke bruge af byens egne budgetter.

Migrantkaravanen bestod af 7000 migranter, da den var på sit højeste, har FN tidligere vurderet. Størstedelen kommer fra Honduras.

I de fleste af de byer, migranterne har passeret igennem, er de blevet mødt med et måltid mad og tilbud om et sted at sove. Ofte er migranterne dog kun blevet en enkelt nat eller to.

De første 2500 migranter nåede frem til Tijuana for lidt over to uger siden. På det tidspunkt havde de tilbragt halvanden måned med at vandre op gennem Mellemamerika.

USA's præsident, Donald Trump, vil ikke lade dem komme ind i USA, og borgmesteren i byen vil af med dem.

Han har tidligere sagt, at borgere i byen bliver chikaneret af migranterne.