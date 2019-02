Merkel siger farvel til Facebook og lukker sin konto

Politik handler ikke kun om at have ret, men om at være den, der viste sig at have ret, når det er forbi.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, meddelte fredag, at hun lukker sin Facebookside.

I en kort video takker Merkel sine 2,5 millioner følgere og beder dem holde sig orienteret om hende via regeringens officielle hjemmeside og hendes Instagram-konto.

Lukningen af Facebook-kontoen bliver opfattet som et nyt skridt frem mod hendes farvel til den politiske verden.

Efter at have ledet Tyskland siden 2005 trådte den 64-årige Merkel i december tilbage som partileder for de konservative kristelige demokrater, CDU. Ved en partikongres i Hamburg blev Annegret Kramp-Karrenbauer valgt som ny partileder.

- I dag er dagen, hvor jeg vil takke for, at så mange af jer har støttet min Facebookside. I ved, at jeg ikke længere er CDU-leder, så jeg vil nu lukke min Facebookside.

Selv om enkelte har spekuleret i, at Merkel måske vil søge en post i EU eller FN, har hun selv sagt at hun ikke er interesseret i et job i politik, når hendes valgperiode udløber i 2021

Annegret Kramp-Karrenbauer, som har været under Merkels vinger, anses for at være garant for en fortsættelse af Merkels linje. Med partilederposten er Annegret Kramp-Karrenbauer kørt i stilling til at blive Merkels afløser som forbundskansler.

Merkel, som ikke er på Twitter, har kun lejlighedsvist brugt Facebook.

Det fremgik af den nu lukkede Facebookside, at Merkel sætter pris på at læse Fjodor Dostojevskij og gerne lytter til Richard Wagner og The Beatles. Desuden skrev hun, at hun kunne lide den tyske krimiserie "Tatort" og Karen Blixen-filmen "Out Of Africa".

I sin fritid er hun optaget af blandt andet haven, vandreture og madlavning. Hun nævner også, at hun i sit otium har en drøm om at tage den transsibiriske jernbane fra Moskva til Vladivostok.

Som sit yndlingscitat angiver Merkel på Facebook en sætning fra CDU-kansleren Konrad Adenauer, som var Tysklands politiske leder fra 1949 til 1963: "Politik handler ikke kun om at have ret, men om at være den, der viste sig at have ret, når det er forbi".