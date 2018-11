Merkel misser G20-åbning efter sikkerhedslanding

Et teknisk problem tvinger den tyske forbundskanslers fly til at vende om og lande i Köln.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, kommer til at gå glip af åbningen af G20-topmødet i Argentina, efter at hendes fly har været tvunget til at foretage en sikkerhedslanding i Köln.

Det siger forbundskanslerens talsmand ifølge nyhedsbureauet AFP torsdag aften.

- Vi kommer ikke til at fortsætte i dag, siger Merkels talsmand.

Forbundskanslerens fly måtte vende om over Holland og lande i Köln. På landingsbanen blev det mødt af brandbiler.

At flyet netop lander i Köln skyldes, at det her er muligt at finde et fly, der kan erstatte forbundskanslerens.

Köln er fast base for den tyske regerings fly, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Det har dog angiveligt ikke været muligt at arrangere et direkte fly til Buenos Aires, og derfor må Merkel ankomme til G20-topmødet med forsinkelse.

I stedet lyder det nu, at hun vil flyve over Madrid tidligt fredag morgen sammen med sin medrejsende finansminister, Olaf Scholz (SPD), og en mindre delegation, skriver journalist Jörg Blank for dpa, der var med på flyet.

Kansleren nåede ikke engang at være i luften i to timer.

Flyet lettede omkring klokken 19.00, og under en briefing klokken 20.00 blev Merkel trukket til side af en stewardesse med ordene:

- Det er vigtigt.

Klokken 20.30 kunne kaptajnen ifølge dpa meddele passagererne, at flyet ikke længere havde kurs mod Buenos Aires.

Flyet er af typen Airbus A340-300. Det hedder Konrad Adenauer efter en tidligere tysk forbundskansler.

Det er ikke første gang, at regeringsflyet volder problemer.

I midten af oktober havde sultne gnavere haft fat i vigtige elledninger i flyet, og derfor måtte finansminister Olaf Scholz tage et almindeligt fly hjem fra Den Internationale Valutafonds årsmøde i Indonesien.

G20-topmødet finder sted i Argentina fredag og lørdag.

G20-landene består af de 19 største økonomier og EU. G20 blev oprettet i 1999.