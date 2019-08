Merkel giver briter 30 dage til at finde bagstopper-løsning

Brexit var som forventet det helt store samtaleemne under Boris Johnsons besøg hos Angela Merkel.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har onsdag luftet muligheden for en hurtig løsning på udfordringen med den såkaldte bagstopper.

Det sker i forbindelse med et besøg fra Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, i den tyske hovedstad, Berlin.

Her var brexit som forventet det store samtaleemne, da de to magtfulde europæiske ledere sammen tog imod spørgsmål fra journalister.

- Det er tidligere blevet sagt, at vi formentlig vil finde en løsning i løbet af to år. Men vi kunne også finde en løsning i løbet af de næste 30 dage. Hvorfor ikke, lyder det fra forbundskansleren.

Boris Johnson bekræfter, at han har fået 30 dage til at præsentere alternative forslag til den omstridte bagstopper.

Bagstopperen er en nødløsning, der træder i kraft, hvis det ikke lykkes for briterne og EU at lande en handelsaftale. Den betyder, at briterne forbliver underlagt EU-regler i toldunionen, indtil en aftale er indgået.

Johnson er modstander af ordningen, da han frygter, at den i praksis vil betyde, at briterne bindes til EU-regler til evig tid.

Han har derfor forlangt, at bagstopperen fjernes fra den skilsmisseaftale, som Theresa May blev enig om med EU, da hun stadig var premierminister.

EU har indtil videre afvist at genåbne forhandlingerne om aftalen.

Men det afskrækker ikke Boris Johnson.

- I forhold til de tilsyneladende umulige forhandlinger så har jeg i mit liv set mange europæiske forhandlinger, der ser ud til at være umulige at føre videre og ikke til at rokke ved.

- Men hvis vi går ind til det her med nok tålmodighed og optimisme, så kan vi få det klaret. Det er generelt i slutspurten, at hestene skifter pladser, og en vinder dukker op, lyder det fra den britiske premierminister.

Johnson møder torsdag Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Lørdag deltager han i et to dage langt topmøde i G7 i Biarritz i Frankrig.