Merkel efter rysteture: Jeg har det godt

På sin årlige sommerpressekonference fredag forsikrer Tysklands kansler, Angela Merkel, om, at hun har det godt.

Siden 18. juni har der været fokus i pressen på Merkels rysteture. Første gang det skete var under en ceremoni med Ukraines præsident. Det er sket flere gange efterfølgende.

- Jeg kan klare dette job. Som person har jeg en personlig interesse i mit helbred, og som jeg har fortalt, er 2021 enden på mit politiske arbejde, siger Angela Merkel på pressemødet.

Spurgt til, hvordan hun har det, lyder svaret:

- Godt.

Tidligere har kansleren udtalt, at hun er færdig med politik, når hendes regeringstid slutter i 2021.

Men hun håber, at hun kan nyde livet efter det, fortæller hun på pressemødet, da hun svarer på spørgsmål fra de fremmødte journalister.

Angela Merkel har også tidligere slået rysteturene hen og sagt, at hun "har det godt".

Hun har forklaret, at rysteturene efter mødet med den ukrainske præsident er en såkaldt psykosomatisk reaktion. Det betyder, at hun begynder at ryste af frygt for at komme til at ryste.

Ifølge boulevardavisen Bild har Merkel, der netop er fyldt 65 år, gennemført et omfattende helbredstjek efter rysteturen 18. juni. Årsagen til rysteturen menes at være dehydrering på grund af varme.