Merkel bekræfter tysk blokade af EU-klimamål er ophævet

Årstallet 2050 er tilføjet et udkast til konklusioner fra EU-topmøde, men kun som noget der skal undersøges.

Fra at hænge tungt i bremsen tilslutter Tyskland sig nu et stort flertal af EU-lande, som torsdag vil lukke en aftale om et klimaneutralt EU i 2050.

Det bekræfter forbundskansler Angela Merkel på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles, hvor netop klimamålet er det største og eneste udestående i de ventede konklusioner fra mødet.

- Jeg kan sige med sikkerhed, at Tyskland støtter dette mål, siger Angela Merkel.

Tyskland har længe været et blandt flere EU-lande, som har blokeret for klimamålet. Det skete senest på et topmøde i slutningen af marts, da EU-landene ikke kunne blive enige.

Antallet af EU-lande, som vil blokere et 2050-mål, er reduceret markant de seneste uger. Der er angiveligt tre blokerende EU-lande tilbage - blandt dem Polen.

I det seneste udkast til EU-topmødets konklusioner, som Ritzau har læst, er der ikke nævnt et klimaneutralt EU i 2050.

Men teksten afspejler nu, at der er sket en udvikling. Der står, at man skal undersøge, hvad der skal til for at opnå målet i 2050, når konkurrenceevnen skal bevares, mens det også skal være retfærdigt og socialt balanceret.

Med de sidste formuleringer kommer man især østlandene i møde, hvor der er frygt for tab af job. Årstallet 2050 var ikke nævnt i udkastet til konklusionerne, som teksten så ud tirsdag.

Danmark har længe argumenteret for et klimaneutralt EU i 2050. Det samme har Sverige.

- Det er vigtigt, at EU har en progressiv holdning, siger Sveriges statsminister, Stefan Löfven, på vej ind til EU-mødet.

Han henviser til, at EU bør træffe beslutningen nu, så Europa kan sætte skub på udviklingen før et FN-møde i september.

Klimaneutral eller CO2-neutral betyder, at balancen mellem udledning af drivhusgasser går i nul med optagelsen af drivhusgasser.

- Der er fortsat nogle, som er imod at skrive det ind i erklæringen. Vi mener, som mange ligesindede, at der skal stå, at EU skal være klimaneutralt i 2050, siger Löfven.

Klimaneutralitet kan opnås på forskellig vis. Dels skal man begrænse udledningen af CO2. Dels skal man finde måder at optage og fjerne CO2 fra atmosfæren.

Træer optager CO2, og dermed kan skove bidrage til at nå balancen. Men også menneskeskabte teknologier kan optage drivhusgasser og lagre dem. Der forskes i, hvordan det kan gøres på mere økonomisk vis.