Det kan ikke komme på tale, at EU-landene igen skal forhandle om udtrædelsesaftalen med EU, lyder det fra den tyske forbundskansler.

Den britiske premierminister, Theresa May, var tirsdag i Berlin for at drøfte den yderst vanskelige situation, som hun står i, efter at det står klart, at hun ikke har det britiske parlaments opbakning til sin skilsmisseaftale med EU.

Merkel har tirsdag aften til sine konservative partifæller fortalt, at hun på mødet med May forklarede, at hun ikke kan se for sig, at EU-landene igen skal forhandle om skilsmisseaftalen.

- Vi har sagt, at udtrædelsesaftalen ikke bliver åbnet igen, sagde forbundskansleren ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

25. november godkendte stats- og regeringscheferne på et EU-topmøde den aftale, som briterne og EU efter halvandet års forhandlinger var nået frem til.

Det britiske parlament skulle have stemt om aftalen tirsdag aften. Men mandag besluttede premierministeren at udskyde den afstemning. Det gjorde hun, da det stod klart, at hun ikke ville få det nødvendige antal stemmer.

May skal tirsdag mødes med kommissionsformand Jean-Claude Juncker og EU-præsident Donald Tusk i Bruxelles.

Hun skal senere tirsdag mødes med Østrigs kansler, Sebastian Kurz, og onsdag skal hun tale med Irlands premierminister, Leo Varadkar.