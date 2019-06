Merkel advarer mod tiltagende højreekstremisme

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, siger lørdag, at Tyskland må kæmpe hårdt imod højreekstremisme. Hun siger, højreekstremismen stadig udgør en trussel, hvilket for nylig blev understreget ved et drab på en fremtrædende politiker.

Anholdelsen af en 45-årig mand, som formodes at have højreekstreme holdninger, og som er mistænkt for drabet, har rystet mange og ført til krav om indgriben over for radikale anti-immigrationsgrupper.

- Højreekstremisme må bekæmpes uden tabuer, siger Merkel, som lørdag talte i Dortmund på en årlig protestantisk mærkedag.

- Ellers mister vi enhver troværdighed, tilføjer hun og understreger, at forbundsregeringen tager trusler fra højreekstreme "meget, meget alvorligt".

Merkels indenrigsminister, Horst Seehofer, fremsatte lignende udtalelser, da han talte efter Merkel.

Skuddrabet på den tyske delstatspolitiker Walter Lübcke fra Merkels parti sendte en chokbølge gennem det konservative regeringsparti.

Den 65-årige Lübcke, der var regeringspræsident i Kassel og medlem af den tyske kansler Angela Merkels parti, CDU, blev fundet hårdt såret på terrassen i sin baghave i Istha nær Kassel kort efter midnat 2. juni. Han blev erklæret død to timer senere.

Lübcke havde ifølge tyske medier modtaget dødstrusler - muligvis som følge af politikerens liberale flygtningepolitik.

Politiet har funden den 45-årige anholdtes dna på stedet, hvor politikeren blev dræbt.

Walter Lübcke var tilhænger af Tysklands beslutning om at tillade en stor bølge af syriske flygtninge og andre migranter at komme ind i landet i 2015.

Tyskland er hjemsted for over 12.700 potentielt voldelige højreradikale.