Merkel: Storbritannien forbliver partner trods EU-farvel

Den tyske kansler Angela Merkel siger, at Storbritannien vil forblive en partner, selv om det ikke længere er medlem af Den Europæiske Union.

Udmeldingen kommer under Merkels årlige sommerpressemøde, hvor kansleren tager imod spørgsmål fra pressen sidst på formiddagen fredag.

Kansleren svarer ikke på, hvorvidt hun opfordrer til, at briternes skilsmisse med EU skal forsinkes yderligere.

- Jeg tror bestemt, at Storbritannien vil finde sin vej, siger kansleren.

- Det er en stolt, stærk nation, og det vil forblive fores partner, selv om Storbritannien ikke længere er medlem af EU ifølge AP.

I november sidste år godkendte EU's stats- og regeringschefer en skilsmisseaftale, der var indgået med regeringen i Storbritannien.

Den aftale er efterfølgende blevet stemt ned to gange i det britiske parlament, og brexit er blevet udskudt flere gange.

I maj meddelte Theresa May, at hun trak sig tilbage, da det ikke lykkedes for hende at få opbakning til aftalen.

Sidst i juli skal de konservative finde Mays afløser. Valget står mellem udenrigsminister Jeremy Hunt og tidligere udenrigsminister Boris Johnson.

Angela Merkel siger ifølge Reuters, at samarbejdet med Mays afløser afhænger af, hvordan vedkommende samarbejder med Europa-Kommissionen.