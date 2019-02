Medier: Honda vil lukke fabrik i Storbritannien

Bilindustrien i Storbritannien er præget af enorm usikkerhed forud for den planlagte skilsmisse fra EU.

Den japanske bilfabrikant Honda har planer om at lukke sin fabrik i den britiske by Swindon.

Det oplyser kilder til tv-stationerne Sky News og BBC.

Honda beskæftiger 3500 arbejdspladser på fabrikken i det sydvestlige England. Det er den japanske bilgigants eneste fabrik i EU.

Den officielle meddelelse fra Honda kan komme allerede tirsdag morgen. Fabrikken vil efter planen lukke i 2022, oplyser kilder til Sky News.

Det var ikke umiddelbart muligt for Sky News at få oplysningen bekræftet fra bilfabrikanten.

Heller ikke det britiske handelsministerium vil kommentere oplysningen, skriver Reuters.

Honda byggede sidste år lidt over 160.000 biler på fabrikken i Swindon, hvor den blandt andet fremstiller Civic-modellen.

Hvis det bekræftes, at fabrikken lukker, vil det være et hårdt slag for den britiske bilindustri. I forvejen hersker der enorm usikkerhed om, hvad fremtiden bringer, når briterne efter planen træder ud af EU i slutningen af næste måned.

I januar meddelte Honda, at virksomheden vil lukke fabrikken ned i seks dage i april. Det sker for at forberede sig på de uregelmæssigheder eller afbrydelser, der måtte komme i tiden efter brexit, skriver BBC.

Sidste år sagde vicedirektøren for Honda Europe, Ian Howell, at hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil det koste virksomheden et tocifret millionbeløb i britiske pund, skriver BBC.