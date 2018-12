Medie: Theresa May overvejer at udsætte EU-afstemning

Premierminister Theresa May overvejer at udsætte den afgørende afstemning om den brexitplan, hun har indgået med EU.

Det skal være for at undgå et stort nederlag i parlamentet, oplyser en kilde til nyhedsmediet Bloomberg.

Men knap var disse linjer tikket ud på nyhedsbureauet Reuters, før der kom en kontramelding fra Mays talsmand: Brexit-afstemningen vil finde sted som planlagt den 11. december.

Afstemningen er berammet til tirsdag. Hvis den udsættes, vil det på ny understrege, hvilket politisk kaos der råder i Storbritannien.

Ifølge de britiske medier vil May ikke kunne få flertal for sin plan. Den skulle sikre en overgangsperiode og et vist samarbejde med Europa, når Storbritannien træder ud af EU 29. marts. Blandt andet at briterne bliver i EU's toldunion indtil videre.

Det store oppositionsparti Labour, flere snese af hendes egne konservative parlamentarikere og det nordirske støtteparti DUP har sagt, at de vil stemme imod Mays brexitaftale.

Ifølge flere britiske medier har fremtrædende ministre i Mays regering opfordret hende til at udsætte afstemningen.

EU har meddelt den britiske regering, at der ikke bliver en ny forhandling om en bedre aftale, hvis hun taber afstemningen.