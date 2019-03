Medie: Piloter i Lion Air-fly søgte febrilsk svar i manual

Kort før et fly med 189 personer om bord forulykkede i oktober, forsøgte flyets piloter desperat at finde svar på flyets opførsel i en manual.

Det fremgår af lydoptagelser af de sidste minutter i cockpittet.

Det fortæller tre unavngivne personer til nyhedsbureauet Reuters.

Det forulykkede fly var af typen Boeing 737 MAX 8. Det var den samme flytype, der 10. marts styrtede i Etiopien med 157 personer om bord.

Piloterne i Lion Air-flyet, der styrtede ud for Indonesien i oktober, skal have haft svært ved at forstå, hvorfor flyets næse pegede nedad.

Senere har det vist sig, at det angiveligt var fordi, flyets system fik fejlagtige oplysninger fra en sensor og vurderede, at flyet var ved at miste fart. Derfor skal flyet have brugt sit såkaldte trimsystem til at pege flyet mod jorden for at generere fart.

Ifølge lydoptagelserne talte de to piloter om både højde og fart i de afgørende minutter. De talte dog ikke om trimsystemet.

Det er ifølge Reuters første gang, at der bliver offentliggjort detaljer om, hvad der blev sagt i Lion Air-flyets cockpit.

I en foreløbig rapport fra november lød det, at det forulykkede Lion Air-fly dagen inden det fatale styrt var stødt på nøjagtig det samme problem. Her lykkedes det dog at løse problemet.

Bloomberg News har senere oplyst, at det blev løst af en pilot fra Lion Airs søsterselskab Batik Air, der havde tilsluttet sig de to øvrige piloter.

Tilstedeværelsen af en tredje pilot fremgik ikke af rapporten fra november.

De tre piloter fortalte ikke piloterne, der endte med et styrte ned med flyet, om de problemer, de havde oplevet.

Flystyrtet i Etiopien i marts har skærpet interessen for, hvad der skete i oktober, og hvilken sammenhæng, der kan være mellem de to ulykker.

Den franske havarikommission (BEA) meddelte tirsdag, at den havde fundet "tydelige lighedstegn" mellem de to styrt.

Det fremgik dog ikke umiddelbart, hvad lighedstegnene var.