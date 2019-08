Medie: Mistænkt bag moskéskyderi hyldede Christchurch-angreb

Ifølge norsk TV2 er det en mand i 20'erne, der mistænkes for lørdag at være gået til angreb mod moské i Norge.

En mand, der mistænkes for at stå bag et angreb mod en norsk moské lørdag, hyldede to blodige angreb i Christchurch kort før sit eget angreb.

Det skriver norsk TV2.

TV2 mener at kende identiteten på manden, der angiveligt er i 20'erne.

To timer før han formodes at være gået til angreb, har en mand med samme navn lavet et opslag på internettet. Her hylder han den 28-årige mand, der anklages for at stå bag angrebene i Christchurch i New Zealand.

Her blev 49 personer dræbt i to moskéer i marts.

- Det har været sjovt. Valhal venter, skriver den mistænkte ifølge TV2.

Norsk politi har beskrevet manden som en "norsk statsborger med norsk baggrund". Han er bosat i området, hvor moskéen ligger.

Han er lørdag aften blevet sigtet for drabsforsøg. Det oplyser Roar Hanssen fra Oslos politi til den norske avis VG.

Politiet har ikke oplyst noget om et muligt motiv bag angrebet.

En person blev ramt af skud ved lørdagens hændelse. Hans nærmere tilstand er lørdag aften ikke kendt.

VG skriver, at bevæbnede beredskabsstyrker og bombehold lørdag aften er rykket ud til en adresse i Bærum. Den mistænkte mand skal have en tilknytning til adressen.

Skudepisoden fandt sted i Al-Noor Islamic Centre.

Politiet meddelte første gang om skyderiet klokken 16.42.

Ifølge moskéens forstander, Irfan Mushtaq, var gerningsmanden iført en hjelm og uniform, da han gik til angreb.

- Et af vores medlemmer er blevet skudt af en hvid mand med hjelm og uniform, siger han til lokalavisen Budstikka ifølge den norske avis VG.

Oslos politi oplyste ved en pressebriefing sent lørdag eftermiddag, at det lykkedes for en gruppe personer i moskéen at overmande gerningsmanden.

Politiet har ikke bekræftet beskrivelsen af en mand iført uniform og hjelm.