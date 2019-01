Medie: Kina tilbyder at købe flere varer fra USA

Kina har tilbudt USA at øge sin import fra landet i de kommende seks år. Det siger unavngivne kilder tæt på forhandlingerne til mediet Bloomberg News.

Ved at øge den årlige import fra USA vil Kina bringe balance i handlen mellem de to lande i 2024.

Sidste år havde Kina et handelsoverskud på 323 milliarder dollar.

Tilbuddet, der tidligere på måneden blev fremsat under forhandlinger om at løse den nuværende handelstvist mellem de to lande, blev mødt med skepsis af de amerikanske forhandlere.

Ifølge de unavngivne kilder vil USA have et bedre tilbud. Amerikanerne kræver, at der bliver rettet op på ubalancen i handlen mellem de to lande inden for de næste to år.

USA og Kina er halvvejs igennem en form for våbenhvile i handelsstriden.

Den skal vare 90 dage og blev indført 1. december, da den amerikanske præsident, Donald Trump, mødtes med sin kinesiske kollega, Xi Jinping, i forbindelse med G20-topmødet.

Der har dog ikke været mange meldinger om, hvilke fremskridt der er sket i løbet af den halvanden måned, våbenhvilen har varet.