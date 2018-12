Medie: Hård brexit kan kappe syv procent af Irlands vækst

Lækkede papirer fra den britiske regering viser, at hvis Storbritannien i marts braser ud af EU uden nogen aftaler, så kan det få Irlands økonomi til at falde med syv procent.

Det skriver avisen The Times.

Ikke nok med det. Irland kan også komme til at opleve knaphed på fødevarer, hedder det.

Få dage før den afgørende afstemning i det britiske parlament om den plan, som premierminister Theresa May har aftalt med EU om et såkaldt blødt brexit, peger alt i retning af et nederlag for hende.

Det vil betyde, at Storbritannien styrer lige mod et hårdt brexit, når den britiske udtræden af EU bliver en realitet 29. marts.

EU er stærkt opsat på, at der ikke genopstår en toldgrænse mellem Irland og Nordirland, der er en britisk provins.

Både af økonomiske grunde, men nok så meget af politiske, for at hindre at den krigslignende konflikt, som hærgede i Nordirland fra 1969 og næsten 20 år frem, ikke genoplives.

Det var en konflikt, der kostede over 3500 mennesker livet.

Men grænsebommene kommer op, hvis det ender med et hårdt brexit.

En rapport fra den britiske regering i sidste uge viste, at et hårdt brexit vil betyde, at Storbritannien går glip af 9,3 procent økonomisk vækst over de næste 15 år.

Hvis May får sin plan vedtaget, så vil der blive kappet 3,9 procent af den samlede vækst over de næste 15 år, fremgik det.