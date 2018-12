Medie: Europæisk parti har svindlet for over fire millioner

Knap to millioner kroner blev brugt på et tredagesophold på luksusressort i Miami, skriver britisk avis.

Et konservativt europæisk parti har misbrugt EU-midler for 535.609 euro - svarende til over fire millioner korner.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Pengene skal betales tilbage.

Det drejer sig om Alliancen af Konservative og Reformister i Europa (ACRE), der er den europæiske partifamilie bag den konservative ECR-gruppe i EU-Parlamentet. Dansk Folkeparti er med i ECR, men ikke i det europæiske parti ACRE.

Ifølge The Guardian er der blandt andet blevet brugt 250.000 euro, svarende til knap to millioner kroner, på et tre-dages-ophold på et luksusresort i Miami.

Det ophold er i en rapport vurderet til ikke at have været relevant at bruge EU-midler på.

Daniel Hannan, der er konservativt britisk medlem af EU-Parlamentet, har været med til at stifte partiet.

Hannan kalder konklusionerne i rapporten, hvor ACRE beskyldes for svindel, for "absurde".

ACRE har meldt ud, at begivenheden i Miami holder sig inden for rammerne af, hvad der er tilladt at bruge EU-midler på.