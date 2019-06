Med titusinder af lys mindes Hongkong massakren i Beijing

Titusinder af levende lys blev tændt tirsdag aften i Hongkong til minde om de mange kinesere, som blev dræbt, da den kinesiske hær åbnede ild mod demonstrerende studenter på Den Himmelske Freds Plads i Beijing for 30 år siden.

Ifølge arrangørerne var 180.000 mennesker mødt op i Hongkongs Victoria Park for at mindes og sørge.

En mindre kopi af Frihedsgudinden i New York var blevet opført i parken.

Det var også en sådan kopi, der stod på Den Himmelske Freds Plads 4. juni 1989.

Det kinesiske regime har været tavs om dagen, og man har sikret sig, at al omtale på de sociale medier bliver censureret.

Der har aldrig foreligget noget officielt dødstal. Men aktivister, der deltog dengang, siger, at flere tusinder blev dræbt natten til den 4. juni 1989.

- Det er meget vigtigt, at Hongkong og dets folk fortsætter med at huske tragedien fra 4. juni og bevarer det i erindringen, siger Richard Tsoi, der er næstformand i en af Hongkongs demokratibevægelser.

Hongkong er en del af Kina. Men da briterne afgav deres kronkoloni i 1997, blev det aftalt med Kina, at det skulle være ét land med to systemer. Underforstået at Hongkong skulle være demokratisk.

Demokratibevægelser i Hongkong siger, at Kina under præsident Xi Jinping er ved at underløbe den aftale, og at bysamfundet kan være alvorligt truet.