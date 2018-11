Mays støtteparti vil diskutere alternativ brexitplan

Det lille nordirske parti DUP, der er støtteparti for den britiske premierminister Theresa Mays regering, er åben for alternativer til den brexitaftale, som May håber at få vedtaget i parlamentet.

Det siger DUP's partileder, Arlene Foster, i et interview med BBC Radio.

- Vores eneste krav, der ikke er til forhandling, er, at vi ikke skal have særstatus i forhold til resten af Storbritannien hvad angår told og tilpasning af love, siger Foster.

Det var svar på et spørgsmål om, hvorvidt det kunne være en mulighed at lave en ordning som den norske, der inkluderer en toldunion.

Foster tilføjer, at "det er tydeligt", at Mays brexitaftale ikke bliver vedtaget i Underhuset, der efter planen skal stemme om aftalen den 11. december.

Derfor må premierministeren forsøge at finde en anden vej, mener DUP-lederen.

- Vi var meget åbne for at lade regeringen undersøge andre løsninger på, hvad der ville være den bedste måde at forlade EU, siger Foster.

Theresa May har flere gange fastslået, at den nuværende brexitaftale, der er kommet på plads efter 18 måneders forhandlinger, er "den eneste mulige aftale".

Samme melding gentager EU's chefforhandler, Michel Barnier, torsdag morgen.

DUP har meddelt, at partiet ikke kan stemme for planen i dens nuværende form.

Mays regering har forhandlet aftalen på plads med EU om den britiske udtræden af unionen, men den er blevet kritiseret fra flere sider, også fra Mays egne partifæller.

I torsdagens interview med BBC Radio afviser DUP-lederen samtidig, at partiet vil støtte et eventuelt forslag om at holde en ny folkeafstemning om brexit.