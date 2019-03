Mays brexitaftale står til nederlag før afgørende afstemning

En gruppe EU-modstandere i det britiske konservative parti, European Research Group, anbefaler ifølge mediet Sky News at stemme imod premierminister Theresa Mays brexitaftale tirsdag aften.

Det samme gør det nordirske parti DUP, der er støtteparti for Theresa Mays konservative. Det oplyser en talsmand for DUP tirsdag eftermiddag.

Dermed ser det overordentligt svært ud for May at samle støtte til den skilsmisseaftale, som hun har forhandlet på plads med EU.

Afstemningen ventes at finde sted tirsdag aften klokken otte dansk tid.

Ifølge Sky News kommer anbefalingen fra European Research Group, fordi regeringen med en tillægsaftale, som den mandag aften har indgået med EU, ikke lever op til sine egne løfter.

- I lyset af vores egen juridiske analyse, så kan vi ikke anbefale at acceptere regeringens beslutningsforslag i dag, siger parlamentsmedlem Bill Cash på vegne af gruppen ifølge nyhedsbureauet AFP.

European Research Group tæller cirka en snes konservative lovgivere, der søger et fuldstændigt brud med EU.

Meldingen fra nordirske DUP er, at der "ikke er opnået tilstrækkeligt fremskridt" i forhold til at sikre nye løfter fra May.

Det er fortsat den såkaldte bagstopper, der giver udfordringer.

- Det er tydeligt, at der stadig er risiko for, at Storbritannien ikke vil være i stand til at forlade bagstopperen lovligt, hvis den bliver aktiveret, siger en talsmand for DUP.

Ifølge May fik hun nogle afgørende løfter fra EU, da hun sent mandag aften mødtes i Strasbourg med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

- Der var brug for juridisk bindende ændringer til aftalen. Dem er vi i dag blevet enige om, sagde Theresa May på et pressemøde sent mandag aften.

Ifølge May er der tale om en supplerende aftale med samme juridiske vægt som selve brexitaftalen.

Den supplerende aftale skal sikre, at EU "ikke kan handle med intentionen om at anvende bagstopperen på ubestemt tid".