May til parlamentet: Vis EU hvilket brexit I vil have

I har en mulighed for at vise EU, hvad der skal til for at få en aftale igennem, siger Theresa May.

Premierminister Theresa May opfordrer tirsdag eftermiddag Underhuset i det britiske parlament til at sende et signal til EU.

Signalet bør ifølge May være, at parlamentet vil støtte en aftale om skilsmissen fra EU, hvis planen for at undgå en hård irsk grænse bliver skiftet ud.

15. januar stemte et stort flertal af parlamentet den aftale, som premierminister Theresa May havde forhandlet med EU, ned.

Tirsdag aften skal de folkevalgte parlamentarikere stemme om, hvilke ændringer de gerne ser, at May forsøger at få ind i aftalen.

- I dag har vi mulighed for at vise EU, hvad der skal til for at få en aftale gennem dette Underhus, hvad der skal til for at komme videre fra den forvirring, splittelse og usikkerhed, der er over os, siger May.

- Jeg accepterer også, at dette hus ikke vil have den aftale, jeg lagde frem i dens nuværende form, lyder det videre fra premierministeren.

Der er præcis to måneder til, at Storbritannien efter planen skal forlade det europæiske samarbejde. Men der foreligger stadig ikke en aftale i London.

Op til afstemningen har flere parlamentarikere indgivet ændringsforslag.

Theresa May opfordrer til, at parlamentet støtter et forslag fra den konservative Graham Brady, der vil have den såkaldte bagstopper skiftet ud.

Bagstopperen er lavet som et sikkerhedsnet, der skal sikre, at der ikke kommer en hård grænse med grænsekontrol mellem Irland, der er med i EU, og Nordirland. Den skal i spil, hvis der ikke kommer en aftale.

I forslaget hedder det, at bagstopperen skal erstattes af "alternative forhandlinger".

Parlamentets formand, John Bercow, har valgt syv af de fremstillede forslag, som de folkevalgte skal stemme om fra klokken 20 dansk tid.

I Bruxelles har meldingen lydt, at unionen ikke var klar til at genåbne skilsmisseaftalen, som de resterende 27 EU-medlemslande har underskrevet.

Det kommer an på, hvad "genåbne" betyder, siger en anonym EU-diplomat med indsigt i forhandlingerne til Reuters.

Her lyder meldingen, at der bliver nødt til at være en bagstopper for at sikre, at der ikke opstår en hård grænse.