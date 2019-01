May-talsmand bekræfter afstemning om brexitaftale tirsdag

15. januar skal det britiske parlament tage stilling til Theresa Mays aftale om vilkårene for at forlade EU.

Om præcis en uge - tirsdag den 15. januar - bliver medlemmerne i det britiske parlament tvunget til at tage et valg:

Enten vil de støtte premierminister Theresa Mays foreslåede aftale om en skilsmisse med EU, eller også stemmer de den ned.

En talsmand for Theresa May bekræfter tirsdag efter et møde i regeringstoppen, at den meget omtalte og kritiserede aftale bliver sendt til afstemning i parlamentet 15. januar.

- Hvis parlamentet vedtager en dagsorden, vil debatten blive åbnet i morgen (onsdag, red.). Premierministeren har sagt, at hun vil slutte debatten næste tirsdag, hvorefter en afstemning vil finde sted, siger talsmanden.

Ifølge talsmanden har Theresa May på mødet med regeringstoppen fortalt, at det ikke bliver regeringens politik at udskyde artikel 50-processen, der omhandler Storbritanniens udmeldelse af EU.

Det britiske underhus skulle have stemt om Mays aftale med EU i december.

Afstemningen blev dog udskudt, da May måtte indse, at den stod til at blive stemt ned. Derfor er der blevet spekuleret i, om May endnu engang kunne finde på at udskyde den omdiskuterede afstemning.

Det har hun afvist. Men i weekenden understregede hun behovet for at acceptere aftalen. Det skete i en klumme i den britiske avis Daily Mail.

Her skriver hun, at både brexitfortalere og brexitmodstandere risikerer at skade det britiske demokrati, hvis de går imod hendes plan.

- Begge grupper er motiverede af, hvad de tror, der er bedst for vores land.

- Men begge grupper må erkende de risici, som det indebærer for vores demokrati og vores vælgere, skriver May.

Hendes aftale er den eneste, som imødekommer resultatet af folkeafstemningen i 2016, og som samtidig beskytter job og giver sikkerhed til folk og virksomheder, lyder det fra premierministeren.

- Ingen andre har en alternativ plan, der lever op til de ting, lyder det.

Storbritannien forlader efter planen EU den 29. marts.