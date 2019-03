May taber skæbneafstemning om brexit

Underhuset har afvist premierminister Theresa Mays brexitaftale med 344 stemmer imod og 286 for, viser resultatet af fredagens afstemning.

Resultatet betyder, at premierminister Theresa May nu må få en plan på plads, hvis hun vil undgå, at Storbritannien ryger ud af EU om to uger, den 12. april, uden en skilsmisseaftale.

Efter nederlaget står klart, siger May, at Underhuset mandag må overveje, hvilken vej man så skal gå, og at hun vil søge "en alternativ vej fremad".

- Det juridiske udgangspunkt er nu, at Storbritannien efter planen skal forlade EU den 12. april, siger hun til medlemmerne i Underhuset.

- Det giver os ikke nok tid til at blive enige om, udarbejde og ratificere en aftale, og alligevel har Underhuset tydeligt sagt, at det ikke vil tillade, at vi forlader EU uden en aftale, siger hun efter nederlaget.

May tilføjer, at Underhuset må samles mandag for at "se, om der er et stabilt flertal for en bestemt alternativ version af vores fremtidige forhold med EU".

May har også mulighed for at rejse til Bruxelles og bede om endnu en forlængelse.

Forud for afstemningen opfordrede hun indtrængende de folkevalgte til at stemme for aftalen.

Premierministeren kaldte fredagens afstemning "sidste chance for at garantere brexit". Ved at stemme ja til aftalen, ville landet kunne undgå "en lang forlængelse, der som minimum vil forsinke og muligvis kan ødelægge brexit", sagde May.

Underhuset har to gange tidligere stemt Mays brexitaftale ned. Men politikerne har hidtil ikke kunnet blive enige om et alternativ.

Politikerne skulle fredag stemme om halvdelen af den skilsmisseaftale, May og hendes regering har forhandlet på plads med EU.

Den del, der var til afstemning, handler om regningen for skilsmissen, borgernes rettigheder, samt om den såkaldte irske bagstopper, det vil sige muligheden for at holde grænsen mellem Irland og Storbritannien åben trods brexit.

Afstemningen foregik på den dag, hvor det oprindeligt var meningen, at briterne skulle have forladt EU.

Tusindvis af demonstranter, der for knap tre år siden stemte for at forlade EU, demonstrerede fredag i Londons gader med krav om et snarligt brexit.

"Ud betyder ud" og "Farvel EU", lød det på mange af demonstranternes skilte.

Nogle af de forsamlede blokerede gaderne omkring parlamentet. Andre havde brugt adskillige dage på at marchere hele vejen fra Sunderland til London, en tur på omkring 400 kilometer.

I London blev de mødt af den tidligere Ukip-leder Nigel Farage, som var en af de mest synlige fortalere for et brexit ved folkeafstemningen i juni 2016.

- En forlængelse og flere kampe ser uundgåelige ud. Vi er ikke nedtrykt og vil bekæmpe dem igen, skriver Farage på Twitter, efter Mays aftale var blevet stemt ned for tredje gang.

EU-præsident Donald Tusk har indkaldt til topmøde den 10. april efter fredagens afstemning i det britiske parlament.