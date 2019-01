May står fast: Storbritannien forlader EU 29. marts

May har fået forsikringer fra EU, som skal mindske britiske bekymringer over den foreliggende brexitaftale.

Storbritannien vil forlade EU den 29. marts. Det fastslår premierminister Theresa May, som afviser mange spekulationer om, at landets udtræden kan udsættes.

Avisen The Telegraph har citeret tre unavngivne EU-kilder for, at britiske embedsmænd skulle have haft mange "følere ude".

De skal også have opsendt "prøveballoner" omkring en eventuel forlængelse af EU-traktatens artikel 50, som fastsætter rammerne for en udtræden af EU. Det er her, det fremgår, at der går to år, fra et land meddeler sin udtræden, til det skal effektueres.

May forsikrer igen onsdag om, at hun presser på over for EU's ledere for at få forsikringer, som skal mindske britiske bekymringer over brexitaftalen.

- Jeg har været i kontakt med europæiske ledere for at få udmeldinger, som kan mindske bekymringerne i Storbritannien i forbindelse ved brexitaftalen, siger hun.

Dermed gentager hun tidligere advarsler mod et hårdt brexit, hvor Storbritannien træder ud uden en aftale om landets fremtidige relationer til EU.

- Diskussionerne med de europæiske ledere har vist, at det er muligt at få flere tydeliggørende udmeldinger om bagstopperen, siger hun.

Bagstopperen er en nødplan for forholdene omkring grænsen til Irland. Den skal ifølge medlemslandene kun træde i kraft, hvis parterne ikke inden en overgangsperiode har indgået en aftale om det fremtidige forhold.

May pointerer også, at hendes regering er ved at undersøge, om parlamentet kan få mere magt i Storbritanniens forhandlinger med EU om de fremtidige relationer.

Det britiske underhus skal ifølge planen stemme om brexitaftalen tirsdag den 15. januar.

Underhuset skulle have stemt om brexitaftalen tilbage i december. Afstemningen blev dog udskudt, da May måtte erkende, at den stod til at blive stemt ned.

Den britiske premierminister har advaret om alvorlige konsekvenser, hvis den brexitaftale, hun har forhandlet sig frem til med EU, ikke bliver godkendt i parlamentets underhus.