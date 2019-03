May om brexitskub: Dette er håndgribeligt for Underhuset

Theresa May understreger, at brexit skal føres ud i livet, hvis man skal kunne stole på politikere.

Førsteprioriteten er at forlade EU med en aftale.

Det siger den britiske premierminister, Theresa May, sent torsdag aften, efter at de resterende 27 EU-lande er blevet enige om en flertrinsmodel for at udskyde brexit.

- Folkeafstemningen i 2016 var den største demokratiske øvelse i vores historie. Vi har pligt til at levere resultatet for at vise, at man kan stole på os som politikere, siger Theresa May.

Efter langtrukne forhandlinger torsdag aften er resultatet blevet, at EU-landene er klar til at udskyde brexit fra 29. marts til 22. maj.

Betingelsen er den, at premierminister Theresa May får skilsmisseaftalen fra november godkendt i det britiske parlament i næste uge.

Får hun ikke det, vil man også udskyde brexit - men så kun til 12. april. Inden den dato forventer EU-landene, siger erklæringen fra briternes 27 EU-partnere, at den britiske regering skal vise, hvilken vej frem den ønsker.

- Resultatet i aften er håndgribeligt for parlamentet. Vi står et sted, hvor der skal træffes en beslutning, siger Theresa May og tilføjer:

- Jeg mener, at briterne vil have god grund til at undre sig, hvis de skal stemme til EU-parlamentsvalget, næsten tre år efter at de stemte for at forlade EU.

Få eller ingen af stats- og regeringscheferne tror på, at May kan få skilsmisseaftalen godkendt i parlamentet i London i næste uge. Den er to gange tidligere faldet i meget store nederlag i Underhuset.

Derfor har man også taget højde for, hvad der skal ske, hvis det bliver et nej i London.

Theresa May havde i et brev onsdag bedt om, at man kunne udskyde brexit til 30. juni. Det var der ikke stemning for på topmødet, og det blev hurtigt fejet af bordet.