May og regering overlever britisk mistillidsafstemning

May fortsætter som britisk premierminister i spidsen for den konservative regering efter afstemning om tillid.

Theresa Mays konservative regering overlever en afstemning om mistillid i Underhuset, og hun fortsætter på posten som premierminister.

Afstemningen endte med, at 325 stemte for og 306 stemte imod.

Tirsdag aften led May et stort nederlag i selv samme Underhus, da den forelagte brexitaftale blev stemt ned.

Det fik oppositionslederen Jeremy Corbyn fra Labour til at stille forslag om en mistillidsafstemning til Mays regering.

Den slap May dog bedre fra at dømme på resultatet.

- Dette hus har udtrykt tillid til den siddende regering, siger May efter afstemningen ifølge AFP.

- Jeg er klar til at arbejde sammen med hvert et medlem af dette hus for at levere på brexit og sikre, at dette hus fortsat har det britiske folks tillid, tilføjer hun.

May overlever på stemmer fra sine konservative allierede og det nordirske parti Democratic Unionist Party (DUP). For selv om alle 10 medlemmer af DUB stemte imod brexitaftalen, sagde de ikke nej til May som leder.

Resultatet betyder også, at May nu vil fortsætte arbejdet om Storbritanniens udtrædelse af EU.

- Pligten i forhold til at forlade EU deler alle i dette hus, siger May.

Hun inviterer lederne fra de britiske oppositionspartier til møder for at drøfte landets skilsmisse med unionen.

- Jeg vil invitere lederne af partierne til at mødes med mig individuelt, og jeg vil indlede møderne i aften, siger hun.

Inden afstemningen var May spået gode chancer for at overleve, da de konservative har flertal i Underhuset.

Brexitaftalen blev tirsdag stemt ned med 202 stemmer for og 432 imod. Det store tab til aftaleteksten kan ende med, at Storbritannien må forlade EU 29. marts uden en aftale.

I december var May også centrum for en mistillidsafstemning, men den fandt kun sted i den konservative parlamentsgruppe. Også den overlevede premierministeren.