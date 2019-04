May og Corbyn enige om nyt samarbejde

Flertal stemmer for et forslag om at arbejde for, at et "no deal" brexit skal forhindres ved lov.

Labour og konservative vil arbejde tættere sammen for at finde frem til en brexitaftale.

Den britiske labourleder, Jeremy Corbyn, siger, at han haft et to timer langt brexitmøde med den konservative premierminister, Theresa May, som forløb "virkelig godt".

Han siger til avisen Daily Mirror, at han venter et nyt møde snart.

En talsmand for Downing Street siger, at mødet var "konstruktivt" og at begge sider viste fleksibilitet og vilje til at få afsluttet brexitkrisen.

- Teams fra Labour og de konservative skal nu sammen udforske mulighederne for at nå videre, hedder det med tilføjelsen:

- Vi er nået til enighed om et program, der skal sikre, at vi leverer til den britiske befolkning og beskytter job og skaber tryghed.

Ved mødet, der fandt sted i premierministerens kontor i parlamentet, var brexitminister Steve Barclay, og en række højtstående rådgivere fra Downing Street ved premierministerens side.

Corbyn var ledsaget af Labours brexitordfører, Keir Starmer, samt tre skyggeministre.

May og Corbyn har i løbet af de langstrakte brexitforhandlinger ikke vist megen vilje til at lytte til hinanden, og mødets udfald er overraskende.

Kort efter mødet mellem May og Corbyn nedstemte det britiske parlament et forslag om at holde nye vejledende afstemninger om brexit mandag i næste uge.

Afstemningen endte uafgjort med 310 stemmer for og 310 stemmer imod.

Parlamentsformanden, der havde en afgørende stemme, stemte imod.

Men ved en anden afstemning var der flertal for et forslag om at arbejde for, at et "no deal" brexit skal forhindres ved lov.

Det betød, at parlamentet stemte igen og med 315 stemmer mod 310 stemmer vedtog første del af en lovgivning, som har til formål at forhindre et brexit uden en aftale den 12. april.

En ny afstemning om lovforslaget skal finde sted sent på aftenen - omkring klokken 21 GMT (klokken 23 dansk tid).

Både May og Corbyn havde onsdag også møder med blandt andet lederen af Skotlands Nationalparti, førsteminister Nicola Sturgeon.

Ledende medlemmer af det skotske parti siger, at et brexit uden en aftale må udelukkes. Det skotske partis ledelse siger samtidig, at der må holdes en folkeafstemning om brexit.