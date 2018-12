May indleder Mission Impossible for at få ny aftale med EU

Theresa May ventes i løbet af tirsdagen at mødes med flere europæiske ledere. Første stop er Holland.

Den britiske premierminister, Theresa May, mødes tirsdag med Hollands premierminister, Mark Rutte, og den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

Det sker, efter hun har truffet den dramatiske beslutning at udsætte en afgørende EU-afstemning i parlamentet.

Målet er nu at genforhandle den aftale, hun har indgået om den britiske udtræden af EU.

Det første møde i Haag begyndte kort efter klokken 9.00, mens mødet i Berlin starter klokken 13.00, skriver nyhedsbureauet dpa.

Kilder i EU siger til nyhedsmediet Politico, at May fortsætter til Bruxelles, hvor hun mødes med EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker.

May forklarede i det britiske parlament mandag, at hun også vil mødes med EU's præsident, Donald Tusk. Men det er ikke bekræftet endnu.

Afstemningen i det britiske parlament om den skilsmisseaftale, hun har indgået med EU, skulle have fundet sted tirsdag.

Men mandag gik May på talerstolen i parlamentet og meddelte, at afstemningen er udsat, fordi hun ikke kan få flertal for aftalen.

Hun vil derfor søge en genforhandling. Men det får hun ikke noget ud af, sagde Tusk mandag aften.

- Vi vil ikke genforhandle aftalen sagde han.

Flere europæiske politikere siger, at hun højst kan opnå kosmetiske ændringer og en politisk erklæring, der præciserer, hvad man har aftalt.

Tilbage i Storbritannien angribes hun fra mange sider i parlamentet for sin håndtering af forhandlingerne med EU om brexit.

Det samme gælder de britiske medier, der er forundret over, hvad hun vil opnå.

- The Lady is for Turning, hedder det på forsiden af Daily Telegraph. En rap lille omskrivning af en talemåde, som den tidligere britiske premierminister Margaret Thatcher blev berømt på. Nemlig at stå fast, når modstanden er størst.

Men også i Europa mærkes der en vis udmattelse over, at der nu er blevet forhandlet med den britiske regering i to år, og May endnu ikke har kunnet afslutte processen.

- Jeg kan simpelthen ikke følge med længere. Denne udsættelse vil stærkt øge uvisheden for folk og virksomheder, skriver den tidligere belgiske premierminister og nuværende medlem af Europa-Parlamentet Guy Verhofstadt.