May fremlægger ny brexitaftale med ti punkter

Premierminister Theresa May har indledt tale i parlamentet om sin seneste reviderede brexitaftale.

Hun siger, at hendes regering fremlægger ti punkter for parlamentarikerne i forbindelse med den nye aftale, som hun siger vil beskytte beskæftigelsen.

May taler om den nye brexitaftale, mens der er tegn på, at hun står mere og mere svækket i sit eget konservative parti.

- Denne tilbagetrækningsaftale vil blive offentliggjort fredag, siger May og understreger, at mulighederne for et brexit er for omfattende og følgerne ved en fiasko er for alvorlige til, at briterne kan tillade sig en udsættelse.

Arbejderpartiets leder, Jeremy Corbyn, siger, at Mays regering er for svag og for splittet til, at der kan indgås en aftale.