May flyver til Strasbourg til aftenmøde med Juncker

Den britiske premierminister, Theresa May, er mandag aften på vej til Strasbourg i Frankrig for at mødes med Jean-Claude Juncker.

Det oplyser Mays talsmand til nyhedsbureauet AFP.

- Premierministeren er netop rejst til Strasbourg for at tale med kommissionsformanden, lyder det.

Europa-Parlamentet har i denne uge samling i Strasbourg.

Tidligere mandag lød det fra May-lejren, at hun havde anmodet om en telefonsamtale med Juncker, men det ser ud til at ende med et fysisk møde.

Efter planen er premierministeren i Strasbourg omkring klokken 21.

Sky News erfarer fra britiske regeringskilder, at man ikke forventer det store gennembrud mandag aften. Omvendt er forhandlingerne nået så langt, at det er mere hensigtsmæssigt med et møde ansigt til ansigt, lyder det.

Tirsdag skal det britiske parlaments underhus ifølge planen igen stemme om den brexitaftale, May har indgået med EU.

Bliver den vedtaget, træder Storbritannien ud af EU den 29. marts.

Sidst May havde en aftale til afstemning i London, blev den stemt ned med et brag.