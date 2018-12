Den britiske premierminister, Theresa May, siger foran Downing Street 10 i London, at hun vil kæmpe for at vinde en tillidsafstemning i sit parti "med alt, hvad jeg har i mig".

Afstemningen blandt de konservative parlamentarikere finder sted onsdag mellem klokken 19 og 21 dansk tid.

Hun siger, at et lederskifte på dette tidspunkt vil medføre, at den britiske udtræden af EU vil blive forsinket eller stoppet.

- Uger, der bliver brugt på rivegilder, vil kun skabe mere splittelse.

- Jeg står klar til at afslutte arbejdet, sigter hun.

Storbritannien forlader EU 29. marts.

- En ny leder ville ikke kunne være på plads til 21. januar, der er deadline (for at kunne nå at træde ud 29. marts, red.). Så valg af nyt lederskab risikerer at overgive kontrollen med brexit-forhandlingerne til oppositionens medlemmer i parlamentet, mener May.

- En ny leder vil ikke have tid til at genforhandle en udtrædelsesaftale og få den rette lovgivning gennem parlamentet. Så en af de første handlinger ville være at forlænge eller omstøde artikel 50. Det vil forsinke eller stoppe brexit, netop når folk ønsker, at vi kommer videre med det, siger hun.

Mindst 48 konservative parlamentsmedlemmer har meldt sig og kræver en afstemning om mistillid til May som partileder.

Det er uvist, hvor mange der vil bakke op om, at May træder tilbage som partileder og premierminister.

Hendes modstandere i partiet er rasende over den skilsmisseaftale, hun har indgået med EU.

Der er 315 konservative medlemmer i parlamentet. Hvis mindst 158 stemmer for May, kan hun formelt set fortsætte som leder af Det Konservative Parti og som premierminister.

Men kilder i partiet har tidligere sagt, at hvis op mod 100 medlemmer udtrykker mistillid til hende, så vil hun reelt ikke kunne fortsætte.