Nasa-lejren i det islandske lavaområde Lambahraun omkring 100 kilometer fra Reykjavik. Her arbejder forskere og ingeniører med at teste en prototype af den Mars-bil, der skal med på USA's næste Mars-mission i 2020. Det sorte basaltsand, de forblæste sandklitter og klipperne udgør et landskab, som ikke er væsensforskelligt fra Mars-overfladen.