Maroon 5 skal optræde som hovedartist ved Super Bowl

Flere har sagt nej til at optræde under NFL-finalen af respekt for spiller, men ikke Maroon 5.

Efter måneders spekulationer er Maroon 5 natten til mandag blevet annonceret som hovedartist, når Super Bowl løber af stablen 3. februar i Atlanta.

Det oplyser bandet og tv-stationen CBS Sports ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Finalen i amerikansk fodbold er årets største amerikanske tv-begivenhed med over 100 millioner tv-seere.

Det amerikanske poprock-band fik sit gennembrud tilbage i 2002 med nummeret "This Love". Siden har gruppen solgt mere end 53 millioner albums og 48 millioner singler.

Rygterne om Maroon 5 har svirret siden september sidste år, men er altså først nu blevet bekræftet fra officielt hold.

Også rapperen Travis Scott, der seks gange har været nomineret til en Grammy, skal optræde under finalen, bekræfter CBS Sports.

Underholdningsmediet TMZ skriver, at blandt andre Mary J. Blige og Rihanna har takket nej til den ellers så prestigefyldte tjans.

Modstanden skyldes den omdiskuterede sag med San Francisco 49'ers-quarterback Colin Kaepernick.

Kaepernick blev et symbol på racekampen i USA, da han motiveret af politivold mod sorte amerikanere, nægtede at stå op under den obligatoriske afspilning af den amerikanske nationalsang før en kamp i 2016.

Reaktionerne var både stærkt kritiske og støttende. USA's præsident opfordrede på Twitter til, at quarterbacken blev fyret.

- Ville I ikke elske at se en af de NFL-ejere, når nogen ikke respekterer vores flag, sige: Få det dumme svin væk fra banen lige nu. Han er fyret, skrev Donald Trump på Twitter.

Travis Scott fortæller, at han kun har sagt ja til at optræde, fordi NFL har lovet at donere flere hundredtusinder dollar til organisationen Dream Corps, der arbejder for social retfærdighed.

- Jeg støtter alle, der står op for det, de tror på, lyder det fra rapperen med en slet skjult henvisning til Colin Kaepernick.