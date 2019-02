Mangel på livstegn i norsk bortførelse vækker bekymring

Norsk politi har ifølge NTB ikke fået nogen nye beviser for, at Anne-Elisabeth Hagen lever - fire måneder efter hun forsvandt fra sit hjem i Fjellhamar øst for Oslo.

Det oplyser politiet, der torsdag holdt et pressemøde for at opdatere medierne om den formodede bortførelse.

- Der har ikke været nogen ny kontakt med gerningsmændene, siger politiinspektør Tommy Brøske, som opdaterede medierne om efterforskningen.

Brøske tilføjer, at "vi må nu spørge os selv, hvorvidt hun stadig er i live".

Men han understreger, at efterforskningen fortsætter med samme intensitet.

Familien Hagens advokat, Svein Holden, siger til NTB, at uvisheden er hård for familien.

- Familien er naturligvis bekymret over, at de ikke har modtage livstegn fra Anne-Elisabeth, men de har fortsat et håb om, at hun lever, og at de får hende trygt hjem igen, siger Holden til VG.

Politiet understreger, at det er forberedt på, at det kan tage tid, før der kommer livstegn.

I efterforskningen har politiet blandt andet haft fokus på personer, som er blevet optaget på overvågningsvideoer ved Tom Hagens arbejdsplads på dagen, hvor hans kone forsvandt.

- Til trods for gentagne opfordringer fra myndighederne har to personer på overvågningsvideoen ikke meldt sig, skriver avisen VG.

- Vi betragter fortsat disse personer som interessante. Vi har fået flere tip på navngivne personer. Men har langt fra opnået konkrete resultater, siger Brøske.

Tidligere på ugen skrev VG, at politiet har fundet spor, som tyder på, at den 69-årige Anne-Elisabeth Hagen blev slæbt hen over gulvet, da hun forsvandt fra sit hjem i oktober.

Ifølge avisen har politiet en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen kan være blevet angrebet, da hun var i bad. Baggrunden for denne teori er spor, som er fundet på gerningsstedet i boligen i Lørenskog.

Den velhavende Hagen-familie modtog den 16. januar en meddelelse fra de formodede bortførere.

Meddelelsen kom fra en digital kommunikationsplatform, som kun i lille grad muliggør kommunikation. Der har ikke været mundtlig kontakt.

Politiet har tidligere bekræftet, at der både er blevet fremsat trusler og krav om løsepenge i form af kryptovaluta.

I et brev blev der blev fremsat krav om løsepenge på ni millioner euro, svarende til mere end 67 millioner danske kroner.

De norske myndigheder har modtaget over 1400 tips i sagen.

Tom Hagen er en mediesky investor med interesser i blandt andet ejendomme. Hans formue er opgivet til over 1,3 milliarder kroner ifølge hjemmesiden Kapital.