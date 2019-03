En cirka 40-årig mand er i Norge sigtet for net-overgreb på 263 børn. 220 af børnene var norske, mens resten var fra det øvrige Norden, oplyser myndighederne ifølge NRK.

De berørte børn er i alderen fra 6 til 16 år, og langt de fleste er drenge.

Manden er fra området nordøst for Oslo. Han har kontaktet børnene via Skype og programmet Omegle.

- Drenge troede, at de talte med en pige, som var et eller to år ældre. Den sigtede var temmelig dygtig til at bruge ungdomssprog, fortæller Anette Holt Tønsberg, der fungerer som bistandsadvokat under sagen.

Børnene er blevet opfordret til at udføre seksuelle handlinger.

Den sigtede har været varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i januar 2018. Det skete, efter en mor havde hørt en pigestemme på hendes tiårige søns værelse.

- Jeg gik ind og opdagede, at han havde gang i en videosamtale på sin telefon, fortæller moderen.

Drengen fortalte moderen, at hans veninde i den anden ende af videosamtalen hed Stine og var 15-16 år gammel. Hendes kamera var i stykker, så det var kun ham, som blev filmet, sagde drengen.

Meget af deres chat handlede om sex. Drengen havde sendt flere nøgenbilleder af sig selv og var blevet rost for det.

Intet tyder på, at manden fysisk har mødt nogen af børnene, selv om det flere gange blev diskuteret under samtalerne.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvor mange danske børn der kan være kontaktet af manden.

I januar indledtes den hidtil største sag i Norge om netovergreb på børn. Den gælder næsten 500 børn, som er blevet forulempet på internettet af en nu 26-årig mand.

Ifølge politiet er der ingen forbindelse mellem de to gerningsmænd. Men tre børn går igen i de to sager. Ligesom i sagen om den 40-årige, skal den 26-årige også have kontaktet børn i Danmark og Sverige ifølge Nettavisen.

Sagerne har således lighedstræk. I begge tilfælde troede børnene, at de snakkede med jævnaldrende, og overgrebene skete på nettet