Mand i 50'erne er skuddræbt nord for Stockholm

En mand er blevet skudt og dræbt i en forstad til den svenske hovedstad, Stockholm.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Politiet fik klokken 20.22 mandag aften en anmeldelse om et skyderi ved et supermarked i Stocksund, der er et velstående kvarter nord for Stockholm.

På gerningsstedet fandt politiet en såret mand, som ifølge avisen Aftonbladet var i 50'erne. Han afgik kort efter ved døden.

- Den skudramte mand er afgået ved døden. Vi har igangsat en efterforskning af drabet, siger politiets pressetalsmand Towe Hägg til avisen Expressen.

Flere øjenvidner oplyser til Expressen, at manden er blevet skudt i hovedet. Det skal ifølge vidnerne være sket, da han befandt sig på pladsen foran supermarkedet sammen med en kvinde, et lille barn og to andre mænd.

Der er fortsat ikke anholdt nogen mistænkte i sagen. Politiet har blandt andet indsat en hundepatrulje og en politihelikopter i jagten på en gerningsmand.

Gaderne omkring gerningsstedet er blevet afspærret af politiet, som er i gang med at stemme dørklokker i området for at finde frem til vidner i sagen.

Derudover skal kriminalteknikere undersøge gerningsstedet.

- Vi har en store indsats for at indsamle beviser. Vi følger op på eventuelle tips eller andre idéer for at lede efter den eller dem, som har gjort dette, siger Towe Hägg til Expressen.

Et vidne siger til den svenske tv-kanal TV4, at han hørte i alt fem skud og at folk skreg i panik.

- Jeg ser en livløs person ligge på den anden side af gaden. Folk skriger i panik og ringer til politiet, siger vidnet til tv-stationen.