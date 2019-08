Fire personer er blevet dræbt, og to andre er såret, efter at en række knivangreb og røverier onsdag har ramt den amerikanske delstat Californien.

Angrebene er sket over en periode på to timer i forstæderne Garden Grove og Santa Ana i Orange County i det sydøstlige Los Angeles.

Tidligt torsdag morgen dansk tid er en 33-årig mand fra Garden Grove blevet anholdt i sagen.

Det oplyser Carl Whitney, der er politikommissær ved politiet i Garden Grove.

Angrebene virker til at være tilfældige og have ramt vilkårlige personer, oplyser han.

Ifølge politikommissæren fremstår angrebene til at være motiveret af had - og formålet ser alene ud til at have været at begå røveri og drab.

- Vi ved, at denne mand var fuld af had, og han har skadet mange mennesker, siger Whitney.

Gerningsmanden har onsdag først begået et røveri mod et bageri. Derefter har han i en lejlighed stukket to mænd ned med en kniv.

Den ene mand døde på stedet, mens den anden efterfølgende mistede livet på hospitalet.

Efter at have røvet bageriet fortsatte manden til en vekselbutik og derefter til et kontor ved et forsikringsselskab, hvor han gentagne gange stak en kvinde i ryggen med en kniv. Hun ventes at overleve sine skader.

Derefter har gerningsmanden stukket en mand ned ved en tankstation, inden han afvæbnede og dræbte en vagt ved en 7-Eleven-forretning i Santa Ana.

Manden er derefter fortsat ind i en Subway-restaurant, hvor han stak og dræbte en ansat med kniv.

Herefter lykkedes det politiet at pågribe og anholde den mistænkte gerningsmand, oplyser politikommissæren.