Mand dømt for at køre ind i moddemonstranter i Virginia

En 21-årig mand er blevet dømt for overlagt drab ved at køre en bil ind i en gruppe moddemonstranter sidste år i Charlottesville i delstaten Virginia.

Ved angrebet døde den 32-årige Heather Heyer, og 19 andre blev såret.

Juryen blev enig fredag eftermiddag og afviste dermed den dømte højreekstremist James Alex Fields' forklaring om, at han handlede i selvforsvar.

Fields risikerer fængsel på livstid, efter at han nu er fundet skyldig.

Episoden fandt sted i august 2017, hvor hundredvis af nynazister i samlet flok marcherede gennem et område ved universitetet i Charlottesville, mens de sang antisemitiske slagsange.

En moddemonstration på et par hundrede personer dukkede op, og nynazisterne gik til angreb på demonstranterne.

Få timer inden angrebet blev Fields fotograferet med et skjold med logoet for den højreekstremistiske gruppe Vanguard America. Gruppen har afvist, at den har nogen forbindelse til ham.