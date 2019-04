Mand bag rørbomber til Trump-kritikere fortryder svar i retten

Den 57-årige mand, der i marts erklærede sig skyldig i at have sendt pakkebomber til kritikere af USA's præsident, Donald Trump, siger, at det aldrig var hans hensigt at skade nogen.

Det oplyser han i et håndskrevet brev til sagens dommer, Jed Rakoff, der er blevet offentliggjort natten til onsdag dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

22. marts tilstod Cesar Sayoc at have sendt 16 pakker med plastikrør fyldt med sprængstoffer til prominente medlemmer af Det Demokratiske Parti og andre Trump-modstandere.

I retten erkendte Cesar Sayoc, at han vidste, at der var en risiko for, at pakkerne ville eksplodere, og at det kunne få fatale konsekvenser.

Men det svar vil Sayoc nu gerne ændre.

- I mit hjerte havde jeg lyst til at svare nej. Jeg svarede under nogle ekstremt følelsesmæssige omstændigheder, lyder det i brevet fra Sayoc.

- Jeg har indset, at det var det forkerte svar at give. For under ingen omstændigheder var min hensigt at skade eller såre nogen. Hensigten var udelukkende at skræmme, tilføjer han.

Blandt modtagerne af rørbomberne var tidligere præsident Barack Obama, tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton, senatorerne Cory Booker og Kamala Harris, skuespiller Robert De Niro og det amerikanske medie CNN.

Pakkerne blev sendt i oktober forud for det amerikanske midtvejsvalg i november. De blev alle opsnappet af myndighederne, inden de nåede frem til deres planlagte modtagere. Ingen af pakkerne eksploderede.

Den tidligere stripper og tilsyneladende ivrige Trump-tilhænger blev anholdt i oktober efter en fire dage lang menneskejagt.

Han er sigtet for at sende eksplosiver med posten med det formål at dræbe eller skade personer eller ejendomme.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der falder dom i sagen den 12. september 2019. Sayoc risikerer op til livstid bag tremmer.

Sayoc har tidligere været anholdt flere gange. Blandt andet for vold i hjemmet, tyveri og for at fremsætte trusler om at sende eksplosiver til et elselskab i forbindelse med en strid om en regning.