Mand bag drab på 12 i Virginia Beach var vred lokal ansat

Politiet navngiver gerningsmand for det seneste massedrab i USA. Havde arbejdet 15 år i lokalt energiselskab.

Politiet i Virginia Beach i USA oplyser, at manden, der fredag skød og dræbte 12 mennesker i en kommunal bygning, hed DeWayne Craddock.

Han var tilsyneladende vred over nogle forhold i forbindelse med sit arbejde. Men politiet leder fortsat efter et motiv for forbrydelsen.

Han var ansat som ingeniør i det kommunale energiselskab.

Avisen Wall Street Journal skriver, at Craddock var blevet fyret for nylig, men det vil politiet ikke bekræfte.

Han blev dræbt under en skudduel med politiet, efter han havde skudt med en pistol inde i en kommunal bygning. Det kostede 12 mennesker livet, mens fire meldes såret.

Alle de døde undtagen én var ansat i Virginia Beachs kommune. Det sidste offer var en underleverandør, der var i bygningen for at hente en tilladelse.

Den lokale politichef, Janes Cervera, siger, at han kun vil oplyse mandens navn, for myndighederne er mere opsat på at fokusere på ofrene.

Craddock havde arbejdet for det lokale energiselskab i cirka 15 år.

Cervera fortæller, at der er fundet flere våben på gerningsstedet og i gerningsmandens hjem.

Politiet har tidligere oplyst, at Craddock havde anvendt en .45 kaliber pistol, der var udstyret med en lyddæmper. Han havde været i besiddelse af betydelige mængder ammunition.

- Dette er den mest ødelæggende dag i Virginia Beachs historie. De folk, der er involveret, er vores venner og kolleger, lød det fra byens borgmester, Bobby Dyer.

Virginia Beach ligger i den sydlige ende af delstaten Virginias atlanterhavskyst. Området grænser op til staten North Carolina.

Det er det værste masseskyderi i USA siden november 2018. Her blev 12 mennesker skudt og dræbt på en bar i Los Angeles af en mand, der derefter tog sit eget liv.

Under skyderiet i den kommunale bygning i Virginia Beach låste ansatte sig inde på deres kontorer eller kastede sig på gulvet i åbne kontormiljøer.

Megan Banton, en kommunalt ansat, der var til stede i bygningen, da skyderiet gik i gang, fortalte til AP, at hun hurtigt barrikaderede døren til sit kontor og ringede til alarmcentralen.

- Vi prøvede at gøre alt, hvad vi kunne for at få alle i sikkerhed. Vi er alle sammen forfærdede