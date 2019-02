Mand bag bombeangreb mod Dortmund-bus får 14 års fængsel

En 29-årig mand er blevet idømt 14 års fængsel for drabsforsøg i sagen om et bombeangreb mod fodboldholdet Borussia Dortmunds spillerbus.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Sergej Wenergold er dømt for 28 drabsforsøg ved angrebet, der fandt sted 11. april 2017. En spiller og en politibetjent blev såret.

Spillerne var på vej til stadion for at spille en Champions League-kamp mod Monaco, da angrebet skete.

Den dømte mand, der er tysk-russer, blev anholdt 10 dage efter angrebet.

Ifølge anklagemyndigheden havde Wenergold taget et stort lån før angrebet for derefter at købe aktieoptioner for hundredtusinder af kroner i den tyske fodboldklub.

Det var hans forventning, at angrebet ville føre til et brat kursfald, som han ville kunne tjene store penge på.

Kursen på fodboldklubbens aktie faldt kortvarigt dagen efter angrebet.

Sergej Wenergold boede op til angrebet på samme hotel som Dortmund-spillerne. Han placerede tre bomber i den bus, spillerne skulle transporteres i til kampen mod Monaco.

Han forsøgte at få det til at fremstå, som om angrebet var begået af islamistiske terrorister.

Den 29-åriges forsvarsadvokat, Carl Heydenreich, har argumenteret for, at hans klient forsøgte at sprede panik, men ikke at såre eller slå folk ihjel. Han bad derfor retten om at idømme hans klient en del mindre end ti års fængsel.

Anklageren har modsat påstået, at Sergej Wenergold forsøgte at slå så mange spillere ihjel som muligt. Derfor mente anklagemyndigheden, at han burde idømmes livstid.

Retssagen har varet 11 måneder, og både spillere og den daværende træner, Thomas Tuchel, har vidnet.

Wenergold, som i januar indrømmede at stå bag angrebet, undskyldte i sidste uge i retten for angrebet.

- Jeg vil gerne undskylde over for alle, sagde han ifølge nyhedsbureauet AFP.