Manafort beder om mildere straf

Advokater for Trumps tidligere kampagnechef appellerer til domstol om ikke at give ham for hård en straf.

Præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort beder via sine advokater om en mildere straf end de 19 til 24 års fængsel, han kan risikere, når straffen skal udmåles på torsdag.

Det viser sagsakter ifølge Reuters og AP.

Den særlige anklager Robert Muellers kontor har anbefalet, at Manafort bør idømmes mellem 19,6 og 24,4 år bag tremmer.

Men Manaforts advokater kalder det "tydeligvis ude af proportioner" for en "førstegangsforbryder".

Anklagemyndigheden mener derimod, at det er en passende straframme. Den kræver også en bøde til Manafort på et sted mellem 50.000 og 24 millioner dollar.

- Der var intet normalt ved de millioner af dollar, der var involveret i den tiltaltes forbrydelser, varigheden af hans kriminelle adfærd eller det sofistikerede ved hans planer, lyder det ifølge Reuters fra anklagerne.

Den 69-årige tidligere Trump-kampagnechef blev i august 2018 ved en føderal domstol i Virginia kendt skyldig i fem anklager om skattesnyd samt tre andre anklagepunkter.

Det var lovovertrædelser, der var kommet frem i forbindelse med Muellers undersøgelse af, om Trump-kampagnen samarbejdede med Rusland i valgkampen op til valget i 2016.

Nævningene kunne ikke nå til enighed om ti andre forhold, som derfor skulle prøves i en ny retssag.

Men i september 2018 indgik Manafort en aftale med anklagemyndigheden og erklærede sig skyldig i to anklager, mens de andre punkter blev frafaldet.

De to anklagepunkter, han erklærede sig skyldig i, handlede om sammensværgelse mod USA og om at forsøge at forhindre en efterforskning.

Manafort risikerer op til ti års fængsel for disse to anklagepunkter. Her ventes strafudmålingen den 13. marts, skriver Reuters.